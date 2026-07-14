Miércoles 15: Sesión ordinaria en el HCD

Desde el Concejo Deliberante se informa que el miércoles 15 de julio se convoca a sesión ordinaria, a realizarse a las 20 hs. en el Salón de Sesiones Oscar Alende a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1788 – 1789.

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

4. Expte DE 145, P ord, acepta donación definitiva dos vehículos.

Proyectos de Ordenanza

5. Expte TxLF 148, creación registro comercio en ruta.

6. Expte TxLF 147, imposición nombre al predio sanitario zona hospital.

7. Expte TxLF 149, creación registro municipal de acompañantes terapéuticos.

8. Expte LLA 153, legislación acerca trata y explotación de personas.

Proyectos de Decreto

9. Expte TxLF 144, interés legislativo libro del escritor Jorge Meza.

10. Expte LLA 157, gestión reunión funcionamiento e infraestructura Centro Monitoreo

Proyectos de Comunicación

11. Expte TxLF 150, informe a secretaria transporte, implementación medios alternativos de transportes y recuperación servicio ferroviario.

12. Expte LLA 156, informe varios puntos, terrenos fiscales y municipales.

13. Expte ALF 161, informe no pavimentación calles Larralde y Libertad e/ V. Paz y

Alsina.

14. Expte LLA 155, informe varios puntos, compra alimentos (sec desarrollo humano).

15. Expte LLA 152, informe varios puntos área equinoterapia.

16. Expte ALF 159, informe respecto a partida Fondo Educativo ejercicio 2025.

17. Expte LLA 151, informe varios puntos contratación empresa Stini Producciones.

18. Expte BP 158, informe varios puntos, respecto al sorteo viviendas.

Proyectos de Resolución

19. Expte ALF 160, preocupación por demora del IPS en resolución exptes jubilatorios.

20. Expte LLA 154, medidas mejoramiento condiciones laborales trabajadores sector Laguna La Blanca.

21. Expte TxLF 146, solicitud a Camuzzi ampliación horario atención al público.

Despachos de Comisiones

Comisión Desarrollo Local

22. Expte TxLF 214/25, P decreto, creación agenda eventos locales.

23. Expte DE 85, P ord, programa municipal Limpia 360 (residuos urbanos).

24. Expte DE 93, P ord, prog Comunidad emprendedora, registro emprendedores.

Comisión Legislación

25. Expte V 05, P decreto, problemática reductores de velocidad.

26. Expte TxLF 77, P resol, solicitud reductor velocidad.

27. EXpte LLA 56, P ord, implementación sistema digital recibo haberes.

28. Expte LLA 470/24, P ord, descripción en cartelería vial calles y avenidas.

Comisión Plenaria

29. Expte TxLF 126, P ord, medidas protección personal municipal expuestos a riesgos biológicos.

30. Expte LLA 141, P resol, adhesión resol 32, sistema desregulado vtv.

31. Expte DE (ALF 71), P decreto, resp Comunicación 16, informe varios puntos partida fondo educativo.

32. Expte DE (LLA 119) P decreto, resp Comunicación 32, informe subsidios municipales.

33. Expte SUTCAPRA 110, P decreto, nota normalización eventos públicos y privados