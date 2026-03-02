MEJORAS EN EL GUALICHU Y OTRAS INFORMACIONES MUNICIPALES

​El municipio completó recientemente diversas tareas de mantenimiento en el paraje El Gualichu. Se instalaron juegos infantiles, se reacondicionaron asadores que no se encontraban en condiciones de uso y se incorporaron bancos en distintos sectores del predio. Además, se realizaron trabajos de iluminación y de delimitación en el acceso para mejorar la visibilidad, la seguridad, y organizar el ingreso al lugar.

​La Municipalidad continuará realizando trabajos allí para poner en valor este punto recreativo a la vera del arroyo, habitualmente elegido por vecinos y familias para descansar, pescar, acampar o compartir un momento al aire libre. Estas mejoras se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que la gestión municipal desarrolla en los espacios públicos del distrito.

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE MARZO

La Secretaría de Economía y Modernización recuerda a los contribuyentes que se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria 2025.

Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales.

La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses:

70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000.

Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025 hasta la fecha de acogimiento.

LA NEUROCIENCIA EMPEZÓ A INSTALARSE EN LAS FLORES

El profesor José Ribas, perteneciente a la Municipalidad de Las Flores por intermedio de la Secretaría de Deportes, es el encargado de implementar la Neurociencia en nuestra ciudad aplicado al deporte, mediante un entrenamiento cognitivo.

Debemos consignar que durante el año pasado estuvo asesorando y entrenando a numerosos deportistas de diferentes disciplinas y en la presente temporada la agenda comenzó cargada. El profesional estuvo con el equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, como así también en el polideportivo La Terraza con Fiorella Propato San Martín, destacada jugadora de padel que se mantiene en los primeros planos a nivel nacional e internacional, y su hermano Santino; continuando el cronograma con el palista Olímpico Juan Ignacio Cáceres, integrante de la Selección Argentina de Canotaje.

Por otro lado, Ribas brindó una charla a los futbolistas que se encuentran en equipos de AFA y a quienes están realizando pruebas.

Los trabajos consisten en incorporar nuevas herramientas para tomar decisiones de manera más acertada y veloz, buscando mejorar, entre otras cosas, la atención y el entrenamiento del cerebro en general.

De esta manera, se intenta reducir cada vez más el margen de error de los llamados “entrenamientos complementarios”, que pasan a ser cada día más determinantes en la vida de los profesionales de alta competencia. Se enfoca en la toma de decisiones, el procesamiento cognitivo, las acciones motoras y el campo visual, con ejercicios que fortalecen lo físico y lo mental en cada etapa de su formación.

Si lugar a dudas, una interesante propuesta que brinda el Municipio para nuestros deportistas, apostando a José Ribas, quien tiene lazos familiares en Las Flores y una amplia trayectoria como preparador físico en el fútbol nacional, desempeñándose actualmente como director del Departamento de Neurociencia en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata con el plantel de reserva.