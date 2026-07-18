MEDIDAS ANTE LOS EVENTUALES FESTEJOS DURANTE ESTE DOMINGO

Desde la Subsecretaría de Gobierno se comunica que se está trabajando en articulación con distintas áreas para la organización de acciones a desarrollarse durante este domingo 19 en ocasión de los eventuales festejos en marco del Mundial de Fútbol 2026.

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y prevención necesarias, se informa que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:

9 de Julio y Av. San Martin

25 de Mayo y Av. Rivadavia

Av. Carmen y Pasaje Papa Francisco

Av. Carmen y Av. Gral. Paz

Av. Gral. Paz y 25 de Mayo

H. Yrigoyen y 25 de Mayo

Harosteguy y Av. Carmen

Pueyrredón y 25 de Mayo

Las Heras y Av. Carmen

Av. Sarmiento y Av. Carmen

Av. Sarmiento y 25 de Mayo

Av. San Martin y Pueblos Originarios

En este sentido, los vehículos se deberán dejar en los alrededores de estos accesos que están programados para los distintos sectores donde potencialmente se realicen las celebraciones.

Asimismo, se comunica que será vallada la Fuente sobre el Pasaje Papa Francisco para evitar asi cualquier accidente, además de conservar una pieza del Patrimonio Histórico local.

Todas estas medidas son tomadas con el objetivo único de que la jornada se lleve adelante sin inconvenientes.

VECINOS PREOCUPADOS POR LOS PERROS CALLEJEROS

Mas allá del resultado del partido de éste domingo, se sabe que el centro de la ciudad tendrá un inusual movimiento que, a juzgar por lo visto en ocasiones anteriores, hay que tomar recaudos para que suceda todo con tranquilidad. Vecinos de zona céntrica han pedido a nuestro medio que por favor tratemos de guardar por unas horas a los habituales «perritos callejeros» y así evitar posibles accidentes. Los cuidamos y nos cuidamos.

GRACIAS!!!!