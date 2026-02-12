Media sanción para la reforma laboral: el senado la aprobó por mayoría

La votación fue seguida de cerca por la «mesa chica» del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo «Lule» Menem.

El rechazo al proyecto se concentró en el bloque Justicialista y sus aliados. Entre los votos negativos se destacaron el del senador santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico Por Santiago) y los cinco integrantes del bloque Convicción Federal: Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises y Jesús Fernando Rejal.

El proyecto, que contó con 42 votos a favor y 30 en contra, pasará a la Cámara Baja, donde el oficialismo tiene la primera minoría.

En una maratónica sesión, donde el Gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción a la reforma laboral en el Senado, continuará ahora con el ingreso a Diputados donde el oficialismo proyecta tratarla en comisión la próxima semana, después de los feriados por Carnaval, para llevarlo al recinto el 25 de febrero.