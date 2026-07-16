Mauricio Zabalza, desde Nueva York: «Me parece que la hinchada argentina va a copar a la española»

En la previa de la final del Mundial 2026 donde Argentina enfrentará a España, luego de la esperada victoria de ayer frente a Ingleterra, el periodista belgranense Mauricio Zabalza desde la ciudad de Nueva York describió el clima que se vive por allí, donde miles de argentinos se traladarán para poder presenciar el partido el próximo domingo.

«Los argentinos somos especiales. Creo que el sábado va a haber un banderazo impresionante. Somos campeones del mundo, tenemos al mejor jugador del planeta y por eso todo el mundo nos mira con lupa», expresó.

Sobre su presencia en el encuentro y los precios de las entradas, Zabalza contó: «ha sido un mundial muy caro, no fui a ningun partido pero en esta final voy a estar. Conseguir una entrada es muy difícil y los precios oscilan entre 7.000 y 8.000 a los 30.000 dólares».

En cuanto al clima, comentó que el calor y la humedad son agobiantes: «El cambio climático nos viene castigando desde hace años y el calor es insoportable, en inviernno tenemos 15 grados bajo cero y ahora 35 así que creo que eso a ambos equipos va a afectarlos un poco».

Resaltó el fenómeno que genera Lionel Messi en todo el mundo, donde hinchadas de distintos países usan nuestra camiseta por fanatismo con el jugador: «Messi une a muchísima gente desde hace muchos años, no de ahora. Me parece que la hinchada argentina va a copar a la española, por estas cuestiones». Y cerró con un mensaje de agradecimiento para la Selección: «Podemos decir gracias a estos chicos, a este grupo, porque nos alegraron la vida».