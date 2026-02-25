Mauricio Zabalza desde Nueva York: «Esta es una nevada histórica»

La ciudad de Nueva York quedó en pausa ante un escenario climático inédito. Ráfagas intensas, visibilidad casi nula y una emergencia que obligó a cerrar rutas, escuelas y espectáculos.

Esta feroz tormenta invernal que paralizó a la ciudad estadounidense y a gran parte del noreste de ese pais, con fuertes nevadas, vientos intensos y alertas de ventisca obligaron a millones de personas a permanecer en sus casas. Las autoridades declararon emergencias, suspendieron el transporte y advirtieron que el fenómeno podría transformarse en un ciclón bomba, con condiciones potencialmente históricas.

Directamente desde Nueva York, el belgranense Mauricio Zabalza, radicado allí hace ya muchos años, hizo un reporte para Play Radios de cómo está la situación y cómo se vive en el día a día. “Esta es una nevada histórica, hace 10 años que no sucede algo asi”, comentó.

Debido al temporal, el fin de semana el alcalde de la ciudad hizo un toque de queda para que la gente no ande en la calle, informó Mauricio. “Fue una buena medida porque hasta ahora no hay reportes de fallecidos como hace 20 días atrás que fue un desastre”, agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en muchas áreas podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve, con momentos de nevadas intensas de hasta cinco centímetros por hora y visibilidad cercana a cero. Y Mauricio lo confirma, «Aca tenemos 70 cm de nieve, literalmente no podes abrir la puerta de tu casa», señaló.

El transporte fue uno de los sectores más afectados. Aeropuertos regionales registraron cancelaciones y demoras generalizadas, mientras que en algunas zonas se suspendió el transporte público. Plataformas de reparto anunciaron la interrupción de las entregas ante la imposibilidad de circular con seguridad por calles cubiertas de nieve y hielo.

«Esta nevada histórica conjugó dos cosas – explicó Mauricio-, la nieve que vino del norte más un temporal en el atlántico que tiró la nieve hacia acá».

Los meteorólogos tambien han calificado el evento como potencialmente histórico, señalando que no se veía una tormenta de esta magnitud en una región tan poblada desde hace varios años, tal como nos cuenta Mauricio.

Mientras tanto, este tipo de fenómenos nos hace preguntamos qué hacemos, o que hacen los grandes líderes mundiales frente al cambio climático que claramente estamos artavesando.