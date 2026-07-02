Matias Suhurt, preparador físico de alto rendimiento: “El deporte me ha dado mucho, yo me adapto y aprendo en otros países de su cultura, siempre con humildad”

Esta mañana visitó los estudios de la radio el joven florense Matías Suhurt, quien actualmente se desempeña como Encargado del Área de Fuerza y Acondicionamiento del EWE Baskets Oldenburg, institución que compite en la Basketball Bundesliga de Alemania. Acompañado por su pareja, Julia Wedman, quien además integra su grupo de trabajo como profesional en el Área de Fuerza y Acondicionamiento de la Selección Sueca de Baloncesto y del VFL Oldenburg, equipo de la Handball Bundesliga.

Matias tiene una importante trayectoria como preparador físico, carrera que inició en Buenos Aires, en el Club Boca, luego tuvo su paso por la Selección Argentina y continuó en varios países de Europa. Hoy, recorriendo la ciudad, compartiendo algunos días con su familia y amigos también dejó un tiempo para contar en Play Radios sobre su presente profesional y su vida diaria fuera del país, conociendo otras culturas, y recordando también sus inicios en el deporte.

Nombró a algunos de sus referentes locales, como el profesor –hoy intendente- Fabián Blanstein, con quien se reunió también para intercambiar miradas sobre la planificación y el entrenamiento de deportistas en nuestra ciudad. Además dijo, “fue mi profesor, y me ayudó mucho, me formó en valores, la importancia del rol del entrenador -expresó- todo eso me permitió hacer mi carrera. E hizo mucho por mi”.

Su paso por Suecia, Polonia y ahora Alemania, no solo le permiten conocer culturas, idiomas, formas de trabajo, sino que favorecen su crecimiento profesional, brindándole nuevas herramientas y experiencias. “En Alemania el nivel está como en el top 5 deportivamente y es de los mejores organizativamente, tenemos 25 personas trabajando en las oficinas del club, entre logística, marketin, sponsor, teem manager y el centro de entrenamiento – donde está la parte deportiva- es una comunidad muy grande, hay tres médicos especialistas, el manager, asistentes, encargado en el área de fuerza estoy yo, fisioterapeutas…”.

Matías contó como es trabajar con equipos integrados por tantas personas de distintas nacionalidades, donde además, los idiomas son tan diferentes. “En el cuerpo técnico nuestro tenemos gente de Bosnia, de Yogoslavia, de Alemania, y estoy yo, de Argentina. Dentro del club, a nivel profesional, hay como reglas de convivencia, protocolos de trabajo, y es condición hablar inglés. Al momento de ficharme, todo es en ingles, por eso es muy importante saber ese idioma, estudiarlo. Yo pensaba que con mi conocimiento y mi experiencia era suficiente, y cuando empecé a trabajar afuera me di cuenta que tenía que saber ingles”.

Por otra parte, en cuanto a la vida social, Matias relató lo diferente que es a la nuestra, a la forma de ser de los latinos, “La vida social no es tan espontanea, son amables, educados, pero se programa mucho, todo lo demás”.

Sumando conocimientos en cada lugar, pero sin perder la esencia florense, el sello argentino, Matias Suhurt mantiene un perfil humilde y asegura: “El paso en Europa es un paso más de nuestra carrera, primero fue llegar a Boca, después con la selección argentina, vengo de una ciudad chica, me fue muy bien en Buenos Aires, soy argentino, amo mi país, represento a mi país, y considero que soy un representante de la cultura de mi país. El deporte me ha dado mucho, yo me adapto y aprendo en otros países de su cultura, de sus formas, pero siempre con humildad, hay que abrirse y conocer. Yo voy con los valores que aprendí de mi familia, y voy a todos lados con esos valores como otros tantos argentinos”.