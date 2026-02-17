Más que positivo el cierre de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”

El fin de semana de carnaval trajo a la ciudad un evento, que, si bien va por la segunda edición, no deja de sorprender. Desde el viernes 13 y hasta el lunes 16 se disputó en Las Flores la Copa Nacional de futbol Infantil Tino Costa –edición Mingo Angelello-, con la participación de más de 40 equipos locales, de la provincia de Buenos Aires y también del resto del país.

Para quienes llegaron a nuestra ciudad, fueron tres días a puro fútbol, pero también de convivencia entre amigos, compañerismo, recorrer y conocer lugares nuevos y claro, intentar llevarse el trofeo.

Para los florenses, un nuevo desafío de mostrarnos, ofrecer nuestros servicios y brindarle al turista una experiencia completa para que elija volver a visitarnos.

Muchos chicos con sus entrenadores, profes, familias, que caminaron, conocieron, compraron, y disfrutaron en nuestras canchas, y de nuestras calles. Fue un movimiento deportivo que trajo también un importante ingreso económico, no solo por el torneo en si, sino por todo lo vinculado al consumo, las compras en comercios locales, servicios de alojamiento y gastronómicos. El impacto que conlleva más de 600 personas durante tres días instaladas en la ciudad.

Además, para destacar es el trabajo organizativo, por parte del personal municipal, colaboradores, clubes, dirigentes, todo salió a la perfección porque todos trabajaron con un mismo objetivo: hacer de este torneo un evento de importancia en Las Flores, que va creciendo con el tiempo y que no debe interrumpirse.

Felicitaciones a los ganadores de la edición 2026 de la Copa Tino Costa:

COPA DE ORO CAMPEONES

Categoria 2012: Ferro de Las Flores

Categoria 2014: Banfield

Categoria 2016: Argentinos Juniors de Moreno

COPA DE PLATA CAMPEONES

Categoria 2012: Alvear Futbol Club

Categoria 2014: La Academia de Las Flores

Categoria 2016: Gonnet A y B

Ver galeria completa de fotos en nuestro facebook