Marcha del silencio «por una gestión transparente»

Convocados por la familia de Jorgelina D´Ambrosio, a un mes de su fallecimiento por hantavirus, esta tarde se realizó una marcha del silencio bajo el pedido de “respeto y justicia, por una gestión transparente»

Alrededor de 150 personas acompañaron desde el obelisco, hacia la municipalidad, caminando con carteles con inscripciones “Por ella, por todos”.

La familia fue recibida en la puerta del palacio municipal por el intendente Fabian Blanstein junto al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz. La hermana de “Ina” visiblemente emocionada, también agradeció el acompañamiento de los vecinos.

Todo se desarrolló en el marco del respeto e insistiendo en el pedido de destitución de dos funcionarios municipales.