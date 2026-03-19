Mar del Plata no tan «feliz», lidera el ranking de desocupación cercano al 10%

Según datos publicados por el INDEC, la ciudad cerró el 4° trimestre de 2025 con una desocupación del 9,5%, lo que representa más de 33 mil personas. La situación que se vio reflejada hace un par de días debido a la apertura de un local de tecnología en avenida independencia con una larga fila de gente buscando trabajo, indicaría que la cifra ha aumentado aún en los primeros meses del 2026 a pesar de la temporada de verano.

Los datos dados a conocer oficialmente reflejan un fuerte aumento con respecto al tercer trimestre del 2025 (6,8%) y mantiene a la ciudad dentro del podio de las ciudades con mayor desocupación del país. Comparte este porcentaje con Gran La Plata y Río Gallegos. En cuanto a la actividad económica, se mantiene en un índice del 52,1%, un aumento de 1,7 puntos respecto al trimestre anterior.

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sobre una población económicamente activa de 350 mil personas, 317 mil estaban ocupadas y 33 mil desocupadas. Además, se registraron 41 mil ocupados demandantes de empleo y alrededor de 43 mil subocupados (trabajadores con jornadas parciales o insuficientes).

En comparación con el 4° trimestre del 2024, Mar del Plata había tenido una tasa de desocupación del 8,6%, que se traducen en 29 mil personas desocupadas. Esto implica un aumento de 0,9 puntos con respecto al año pasado.

En el marco nacional, se conoció que hay un 7,5% de desocupación si vemos el equivalente a los 31 aglomerados que brinda el INDEC. Esto se traduce en un millón noventa y tres mil (1.093.000) personas sin trabajo en todo el país. El dato muestra una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre (7,9%).

La tasa de actividad se ubicó en 48,6%, la tasa de empleo en 45%, y la subocupación en 11,3% de la PEA. La presión sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles— alcanzó el 43,7%.

En cuanto a la informalidad, el 43% de los ocupados no tiene descuento jubilatorio. De los trabajadores, el 71,5% son asalariados.