Mañana se tratará la rendición de cuentas del ejercicio 2025 en sesión ordinaria

El jueves 28Sesión Ordinaria jueves 28 de mayo a llevarse a cabo a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1785.
Comunicaciones del Departamento Ejecutivo
4. Expte DE 93, P ord, creación programa Comunidad Emprendedora.
Asuntos de Vecinos
5. Expte V 92, inexistencia red cloacal proyecto inmobiliario.
Proyectos de Ordenanza
6. Expte TxLF 98, creación programa municipal salud mental comunitaria “Saludablemente”.
7. Expte TxLF 94, creación banco municipal elementos fisiatría y rehabilitación.
8. Expte LLA 105, nuevo régimen general de habilitaciones comerciales.
Proyectos de Decreto
9. Expte TxLF 96, modif art. 89° reglamento interno
Proyectos de Comunicación
10. Expte TxLF 97, informe, respecto a situación epidemiológica hantavirus.
11. Expte ALF 100, informe situación construcción autovía Monte – Gorchs.
12. Expte TxLF 99, informe actuaciones Zoonosis (Azul) técnicos ambientales caso hantavirus.
13. Expte LLA 101, reenvío al HCD del informe brindado por Zoonosis (Azul) caso hantavirus.
14. Expte LLA 102, informe estado actual convenio con CEAMSE, traslado residuos.
15. Expte LLA 103, informe situación jurídica Capilla de Villa Pardo
Proyectos de Resolución
16. Expte TxLF 95, rechazo proyecto reforma Régimen de zona fría.
17. Expte LLA 104, reparación e instalación luminarias, sistema alumbrado publico Las Heras e/ Alsina y Carmen.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
18. Expte DE 52, P ord, reconoc. Antigüedad empleado municipal.
19. Expte ALF 20, P ord, creación fondo municipal asistencia problemas salud.
20. Expte ALF 91, P decreto, citación al HCD del intendente en uso de licencia.
21. Expte LLA 80, P decreto, apartamiento Sec. obras publicas funcionario municipal
22. Expte LLA 79, P Resolución, apartamiento cargo (salud) funcionario municipal.
23. Expte DE 26, despacho mayoría y minoría, P decreto, P ordenanzas (3), rendición de cuentas ejercicio 2025.
24. Expte LLA 19, P ord, eliminación tasa seguridad e higiene.
