Mañana se haría oficial la renuncia del Secretario de Obras Públicas

En las últimas horas fue noticia que habría presentado la renuncia a su cargo el Ingeniero Javier Arreyes, Secretario de Obras Públicas de la municipalidad. También se supo que a la reunión plenaria del Concejo Deliberante de hoy jueves asistiría el Secretario de Salud Eduardo Zapata.

Éstos hechos son consecuencia del reclamo de familiares y vecinos de la joven que falleciera por hantavirus en nuestra ciudad hace 2 meses. Los pedidos de alejamiento de dichos funcionarios fueron ingresados al ámbito legislativo mediante proyectos de resolución (expresión de deseo) de La Libertad Avanza que son tratados en comisión junto a otros proyectos de los bloques de Adelante (solicitan explicaciones del Intendente en uso de licencia Alberto Gelené) y de Todos x Las Flores que piden una investigación de los hechos y presencia de los funcionarios ante los ediles para dar explicaciones.

Por otra parte, el Intendente Fabián Blanstein brindará una conferencia de prensa éste viernes a las 9 hs, en la que se supone confirmará el alejamiento de Arreyes y otros cambios especialmente en el área de Obras Públicas.