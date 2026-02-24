Luis D´Agostino, pte. Cooperadora del Hospital: «La Fiesta se ha hecho muy grande, ha crecido mucho»

La fiesta del Hospital de Las Flores se acerca y la organización va ultimando detalles para esta edición 27 que se realizará el fin de semana largo de marzo, precisamente el viernes 20, sábado 21 y domingo 22.

“Es una fiesta que se ha hecho muy grande, tiene muchas cosas, y si bien ya tenemos una plataforma armada, todos los años queremos sumarle algo nuevo”, señaló Luis D´Agostino, presidente de la Cooperadora del hospital, encargados de la organización.

Con una importante grilla de actividades tanto en el campo de doma, como en la carpa, la Fiesta comienza el viernes 20 con baile en la carpa y la actuación del Bocha Lobosco, la F- Etchemendi, Vandaval 3, Francisco Cabral y Los gauchitos de la cumbia, con la conducción de Julio Gonzalez.

El sábado y domingo desde temprano en el campo de doma municipal será el escenario de las destrezas criollas, corridas de sortijas, montas especiales, campeonato de jineteada, exhibición de polo y mucho más.

En la parte artística, el sábado desde las 19 hs payadores, ballet la Tacuara, Eliana Cejas, Carisma, Bauti y sus teclados, Ricardo Matias y la actuación de Maggie Cullen. La Conducción será de Fernando Calles. Además noche de los jóvenes.

El domingo desde las 18 hs, Las Flores Trio, Maia Sancho, y los majestuosos del chamamé con la conducción de Jimena Pellejero.

Las entradas se pueden comprar en preventa a un valor de $32.000 para los tres días en los puntos fijos de venta o a las vendedoras en la calle y hay importantes sorteos de dinero en efectivo, según explicó D´Agostino. “Además la gente de lalcec, de deportiva, de rugby, también tienen porque ganan una comisión importante por vender”, agregó. Sino en puerta también se venderán por dia. Además, el presidente de la cooperadora adelantó que el día domingo se realizarán tres sorteos más, de importantes sumas de dinero, donde no es necesario estar presente.

Como todos los años habrá cantina desde el viernes, y se venderá asado al público que no asista a la fiesta. “Es una jornada importante que la gente vaya, para pasar en familia y para colaborar con el hospital. Que se ha hecho muy grande y necesita de nosotros, la cooperadora pone mucho y hace mucho por el hospital, aunque no se vea”, expresó Luis.

Con mucho trabajo y horas de preparación, coordinación, y voluntades que ponen su tiempo al servicio de esta organización, la fiesta del hospital, se espera este año que sea un éxito como en cada edición para que la recaudación ayude tambien en obras y demás aspectos a la institución.