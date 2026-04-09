Luciano Ponce: «Este sábado empezamos con el boxeo en el Club Toque Toque y la idea es que nadie quede afuera»

Este sábado a las 16 hs el club Toque Toque será el espacio donde se presentará oficialmente el taller de boxeo del Programa Envión. El profesor Luciano Ponce es el encargado de esta actividad, transformada desde ahora en un ciclo itinerante para llevar el deporte a todos los rincones de la ciudad.

“Hace dos años armamos el proyecto en el gimnasio y pensamos en llevar el ring a otros lugares, por eso ahora comenzamos en el Toque”, contò Luciano hoy en Play Radios.

En esta presentación en sociedad, toda la comunidad està invitada, “la idea es que nadie quede afuera”, agregó el profesor. Con la presencia de Ezequiel Maderna de La Plata y Jesus Cuellar, campeón internacional y ex boxeadores locales a quienes se les darà un presente, el sábado será el campanazo inicial que pretende convocar a muchos pìbes florenses.

Envión Las Flores es una iniciativa de carácter provincial, que en nuestra ciudad funciona bajo el área de Niñez y Adolescencia, dependiente de la secretaria de Desarrollo Humano, y busca construir vínculos de amistad y futuro.

“Este sábado los esperamos para compartir un momento, que conozcan el lugar, la actividad. Porque el boxeo es un deporte muy fiel, tiene muchas cosas que ayudan a mejorar la vida de las personas”, expresò Luciano.