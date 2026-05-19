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    Los Premios Pampa cumplen 40 años y General Belgrano ya vive su gran fiesta

    La vecina ciudad de General Belgrano se prepara para vivir una nueva edición de los Premios Pampa, que este año celebran sus 40 años reconociendo a los grandes protagonistas del deporte, cultura y educación local.
    El evento se desarrolla al mejor estilo de los grandes eventos nacionales y hasta incluye “alfombra roja” 1 hora antes del inicio de cada noche.
    El evento se realizará en el Cine Teatro Español con entrada libre y gratuita.
    Sábado 23 de mayo: Premios al Deporte
    Lunes 25 de mayo: Premios a la Cultura
    Desde las 19 hs comenzará la gran ceremonia con ternas, menciones especiales, revelaciones, proyecciones y el esperado Pampa de Oro.
    La fiesta, organizada por la Fm Río 104.3 General Belgrano , “La Radio de Mauro Zabalza”, reconoce cada año la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de deportistas y referentes culturales de General Belgrano.

    Datos e info: MIRADA CENTRAL

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