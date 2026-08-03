Los peajes de Ruta 3 se empezarán a cobrar una vez realizadas las obras de puesta en valor

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) remitió al Concejo Deliberante de Azul una respuesta a la Resolución en la que se requirió al Ministerio de Economía de la Nación «que evite la instalación de cabinas de peaje en la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo que corresponde al Partido de Azul». Esto último, en referencia a la instalación prevista en el kilómetro 290, que interrumpe la circulación entre la localidad de Cacharí y la ciudad cabecera de Azul.

En la contestación al legislativo azuleño, Vialidad Nacional se refiere a la «Resolución N° 5221 [del 2026] referida a encomendar al Intendente Municipal gestiones ‘ante organismos nacionales para evitar que, de confirmarse la instalación de cabinas de peaje en la Ruta N° 3, las mismas se ubiquen en sectores que perjudiquen económicamente a los vecinos de las localidades'».

En tanto, la DNV, informó que «corresponde reiterar que, conforme el Artículo 2 del Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares – Estaciones de Peaje – Nuevas Estaciones de Peaje Propuestas, será exclusivamente ésta Dirección Nacional de Vialidad la que autorizará el inicio del cobro, luego que el Concesionario haya proyectado y construido las nuevas estaciones de peaje previstas y realizado las obras iniciales de puesta en valor«.