“LOS DEL MONTE” SE PRESENTARÁN EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

Un espectáculo de alto nivel artístico musical ha sido programado para el próximo viernes 26 de junio en Folclore para Escuchar.

En el Salón Rojo del Palacio Municipal, desde las 21 horas, se presentarán Los del Monte, en un ciclo que, bajo la idea, producción y locución de Fernando Calles en su vigésima temporada, eligió a un dúo de artistas de renombre nacional.

La extensa e importante trayectoria de los hermanos Esteban y Hugo Gargiulo, tuvo como referencia en sus inicios la interpretación de piezas del cancionero popular tradicional de artistas como Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, entre tantos otros.

Siempre fue destacada la presencia de Los del Monte en diferentes eventos de alcance nacional como Cosquín, el Festival de Baradero, por citar dos sitios donde el dúo llevó su música nativa argentina.

En la actualidad, después de algunos años en pausa, pero con la misma fuerza y estilo propio que los caracteriza, Los del Monte regresan con un repertorio variado y original que pinta las costumbres y paisajes de nuestra tierra.

Es importante subrayar que el ciclo Folclore para Escuchar es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.