LOS ALUMNOS DE 4TO AÑO PROMETIERON LEALTAD A LA BANDERA

En el marco del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, el sábado se realizó el acto oficial por el Día de la Bandera en Plaza Italia, esquina de Las Heras y Moreno.

Frente al busto que recuerda al prócer argentino, los alumnos de 4to año de las escuelas primarias del distrito realizaron la tradicional promesa de lealtad a la bandera, ceremonia que cada año reafirma el vínculo de los niños con los símbolos patrios.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la comunidad educativa y familias. El momento más emotivo se vivió cuando el intendente municipal, profesor Fabián Blanstein, solicitó al veterano de guerra Gustavo Mondini que tomara la promesa a los estudiantes.

Con profundo respeto y con un “sí prometo” bien fuerte, los chicos asumieron su compromiso de defender los colores celeste y blanco, renovando el legado de Manuel Belgrano en una jornada trascendental en formación de los niños de nuestra comunidad.