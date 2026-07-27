LOLO RODRÍGUEZ EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

Este viernes 31 de julio a las 21 horas, se presentará en el Salón Rojo Municipal el cantante bonaerense Lolo Rodríguez con toda su buena y distinguida música de raíz nativa.

La actuación del folclorista de San Manuel está enmarcada dentro de la 20ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar, evento que se realiza con la producción y conducción de Fernando Calles y que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.

Lolo Rodríguez llegará a Las Flores con todo su palmarés que incluye un recorrido interesante de solidez artística en la música popular argentina.

Este eximio cantante de la localidad rural del partido de Lobería, ha participado en importantes festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y el Festival Nacional de Malambo en Laborde Córdoba.

Lolo Rodríguez también ha participado en festivales internacionales en Dinamarca y Suecia, un hecho que también demuestra su jerarquía artística.

Es válido de destacar que el ciclo Folclore para Escuchar es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.