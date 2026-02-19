LOBOS: EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ DE UNA JORNADA ENCABEZADA POR EL GOBERNADOR

En la ciudad de Lobos, el intendente Fabián Blanstein participó de la jornada encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Allí se realizó un encuentro con representantes de la industria y diferentes sectores productivos de la región. También se inauguró la obra de restauración y puesta en valor del Museo Juan Domingo Perón de la vecina localidad.

De la reunión participaron los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry y otros jefes comunales de distritos bonaerenses.

Además asistieron más de 150 representantes de la industria, el comercio y diversas ramas de la actividad productiva regional con quienes se analizó el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional.

Los presentes dialogaron sobre la actualidad del sector con el objetivo de construir un diagnóstico común y evaluar de qué manera el Estado provincial puede colaborar para sostener el trabajo.