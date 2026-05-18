LLEGA EL FRÍO: RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR UN INVIERNO SEGURO

Desde la Secretaría de Salud Pública se comparten recomendaciones para tener en cuenta con la llegada del frío.

Es importante modificar algunas conductas de la vida cotidiana, cambiar hábitos en la alimentación, en la vestimenta y estar muy atentos a determinados factores para transitar un invierno seguro.

Algunos tips para tener en cuenta:

* Usá abrigo adecuado y en capas; protegé cabeza, cuello, manos y pies.

* Lavate las manos o utilizá alcohol en gel

* Estornudá en el pliegue del codo

* Revisá los artefactos a gas con un gasista matriculado, para evitar contaminación por monóxido de carbono

*No uses horno ni hornallas para calefaccionar; tampoco duermas con estufas sin salida al exterior encendidas

* Ventilá los ambientes

* Consumí líquidos calientes; evita las bebidas alcohólicas

* Mantené una alimentación saludable.

* Tomá antibióticos sólo con indicación médica.

* Verificá que las vacunas estén al día.