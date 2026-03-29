Llega al Teatro Español LO MEJOR en tango criollo en guitarras

Este viernes 3 de Abril el Teatro Español se viste de gala para recibir lo mejor en «Tango criollo en guitarras, barrio y poesía».

Las Guitarras Sensibles de Flores construyen un puente vivo entre la tradición del tango criollo en guitarras y una mirada contemporánea profundamente ligada al barrio, la poesía y la bohemia porteña. Inspirado en el legado de Roberto Grela y el repertorio gardeliano, el grupo propone una relectura sensible y actual del género, combinando piezas instrumentales y cantadas.

Bajo la dirección y los arreglos de Guillermo Martel, la formación de guitarras, guitarrón y voz desarrolla una sonoridad propia que transita con naturalidad teatros, milongas, clubes y festivales.

Guillermo Martel es guitarrista, compositor, arreglador, intérprete sesionista y docente. Músico profesional desde 1991, desarrolla una amplia trayectoria en el tango y la música popular argentina.

Entre 1992 y 2012 integró el Dúo de Guitarras Caruso–Martel, con el que grabó cinco discos y realizó giras por Europa y Latinoamérica, participando en festivales nacionales e internacionales.

Fue cofundador de la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín (Colombia) y guitarrista y arreglador del espectáculo Desencajados (filosofía y música) junto a Darío Sztajnszrajber y Lucrecia Pinto.

Ha realizado giras por Latinoamérica, dirigió el proyecto San Lorenzo y el Tango y formó parte de la Orquesta de Guitarras de Hugo Rivas. En 2017 crea Las Guitarras Sensibles de Flores.

INTEGRANTES

Guillermo Martel guitarra dirección y arreglos

Martín Duhalde guitarra

Facundo Nicanor guitarra

Hernán Ielapi guitarrón y voz

PRESENTACIONES DESTACADAS

• Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires

• Milonga Federal – CCK

• Anfiteatro del Parque Centenario

• Teatro Devoto

• Festival de la Sierra

• Torcuatto Tasso

• Club Atlético Fernández Fierro

• Esquina Homero Manzi