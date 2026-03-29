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    Llega al Teatro Español LO MEJOR en tango criollo en guitarras

    Este viernes 3 de Abril el Teatro Español se viste de gala para recibir lo mejor en «Tango criollo en guitarras, barrio y poesía».

    Las Guitarras Sensibles de Flores construyen un puente vivo entre la tradición del tango criollo en guitarras y una mirada contemporánea profundamente ligada al barrio, la poesía y la bohemia porteña. Inspirado en el legado de Roberto Grela y el repertorio gardeliano, el grupo propone una relectura sensible y actual del género, combinando piezas instrumentales y cantadas.

    Bajo la dirección y los arreglos de Guillermo Martel, la formación de guitarras, guitarrón y voz desarrolla una sonoridad propia que transita con naturalidad teatros, milongas, clubes y festivales.
    Guillermo Martel es guitarrista, compositor, arreglador, intérprete sesionista y docente. Músico profesional desde 1991, desarrolla una amplia trayectoria en el tango y la música popular argentina.
    Entre 1992 y 2012 integró el Dúo de Guitarras Caruso–Martel, con el que grabó cinco discos y realizó giras por Europa y Latinoamérica, participando en festivales nacionales e internacionales.

    Fue cofundador de la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín (Colombia) y guitarrista y arreglador del espectáculo Desencajados (filosofía y música) junto a Darío Sztajnszrajber y Lucrecia Pinto.
    Ha realizado giras por Latinoamérica, dirigió el proyecto San Lorenzo y el Tango y formó parte de la Orquesta de Guitarras de Hugo Rivas. En 2017 crea Las Guitarras Sensibles de Flores.

    INTEGRANTES
    Guillermo Martel guitarra dirección y arreglos
    Martín Duhalde guitarra
    Facundo Nicanor guitarra
    Hernán Ielapi guitarrón y voz

    PRESENTACIONES DESTACADAS
    • Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires
    • Milonga Federal – CCK
    • Anfiteatro del Parque Centenario
    • Teatro Devoto
    • Festival de la Sierra
    • Torcuatto Tasso
    • Club Atlético Fernández Fierro
    • Esquina Homero Manzi

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