Llamado a Asamblea de la Escuela de Educación Artística de Las Flores 

La Escuela de Educación Artística de Las Flores informa sobre la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios:

Se convoca a los socios de la Cooperadora de la Escuela de Educación Artística de Las Flores (con los plazos establecidos por el decreto 4767/72 y su modificatorio decreto 355/73) a la Asamblea Extraordinaria de Socios que se realizará el día 4 de Mayo del 2026 a las 1930 hs en la sede de la escuela, con el siguiente

Orden del día:

1- Designación del presidente y secretario de la asamblea

2- Designación de dos socios activos para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretario de la asamblea y asesor

3- Informe del monto de dinero con que cuentan a la fecha de la asamblea (lo que se tiene en banco más lo recaudado en la conscripción de socios)

4- Elección de autoridades de la comisión directiva que se encuentran establecido en el artículo 3º del estatuto de la asociación cooperadora

5- Elección de la comisión revisora de cuentas

6- Fijación del monto de la cuota societaria

7- Fijación del monto de caja chica

8- Lectura y firma del acta

Fabricio Illeras – Director

Marìa Laura Pauli – Presidenta de Cooperadora