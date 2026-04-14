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    Educación

    Llamado a Asamblea de la Escuela de Educación Artística de Las Flores 

    La Escuela de Educación Artística de Las Flores informa sobre la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios:

    Se convoca a los socios de la Cooperadora de la Escuela de Educación Artística de Las Flores (con los plazos establecidos por el decreto 4767/72 y su modificatorio decreto 355/73) a la Asamblea Extraordinaria de Socios que se realizará el día 4 de Mayo del 2026 a las 1930 hs en la sede de la escuela, con el siguiente

    Orden del día:

    1-       Designación del presidente y secretario de la asamblea

    2-       Designación de dos socios activos para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretario de la asamblea y asesor

    3-       Informe del monto de dinero con que cuentan a la fecha de la asamblea (lo que se tiene en banco más lo recaudado en la conscripción de socios)

    4-       Elección de autoridades de la comisión directiva que se encuentran establecido en el artículo 3º del estatuto de la asociación cooperadora

    5-       Elección de la comisión revisora de cuentas

    6-       Fijación del monto de la cuota societaria

    7-       Fijación del monto de caja chica

    8-       Lectura y firma del acta

    Fabricio Illeras –   Director
    Marìa Laura Pauli – Presidenta de Cooperadora

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