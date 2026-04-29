Liliana Olivera, presidente de FEB: «queremos seguir construyendo, entre todos, un gremio fuerte, cercano y comprometido con la defensa de los derechos de los docentes»

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), entidad que agrupa a más de 65.000 docentes en la provincia de Buenos Aires, llevará a cabo su congreso electoral el próximo 5 de mayo. La actual presidenta, Liliana Olivera, buscará renovar su mandato al frente del gremio por los próximos cuatro años.

En declaraciones a Play Radios Olivera manifestó la necesidad de “seguir consolidando y construyendo, entre todos, un gremio fuerte, cercano y comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores docentes”. Destacó el trabajo hecho en esta gestión donde ha podido conformar un gran equipo con el concejo directivo y que han interpretado la propuesta hecha desde el principio, “con presencia en todos los distritos y sobre todo en las aulas”.

El proceso eleccionario que comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito de los candidatos -un candidato por distrito – y una terna por zona –son 10 zonas- tiene en nuestra ciudad a Fabiana Caputo como candidata a congresal con la posibilidad de integrar el concejo directivo donde se elegirán 10 cargos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. El encuentro tendrá lugar el martes 5 de mayo, en el Teatro Metro de La Plata (Calle 4 entre 51 y 53) a partir de las 8 horas.

Al respecto, Olivera expresó: “es muy importante del acompañamiento de todos los distritos, en Las Flores Fabiana está para integrar el consejo directivo de la FEB”.

La titular del gremio explicó que ha recibido el apoyo del Consejo Directivo para la continuidad de esta gestión, “que hemos ido construyendo sobre la base del consenso, el compromiso y el trabajo conjunto”, reiteró.