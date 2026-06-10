Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo

Durante mayo, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 1,2% a valores constantes. Así lo comunicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su informe mensual, aclarando que durante el quinto mes del año se registró un crecimiento del 1,2% comparado con abril.

En lo que va del año, la contracción acumulada alcanza el 3,1% en relación al mismo período de 2025, con cifras alarmantes en rubros como Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (caída del 12,3% en lo que va del año) o Textil e indumentaria (contracción del 5,5% en 2026).

Por categoría, la única que mostró un descenso mensual desestacionalizado fue Perfumería (-4,4% respecto a abril), mientras que Farmacia registró un incremento respecto a abril de 4,4%. Sin embargo, interanualmente solo Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (0,5%) y la mencionada Farmacia (4%) logran ubicarse en terreno positivo.

El balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista. Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos. En contraste, los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo, demostrando que el ingreso disponible de los hogares se encontró focalizado casi con exclusividad en el mantenimiento de la canasta básica.

Desde la perspectiva de la oferta, la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico. Esta dinámica comercial, combinada con el incremento de los costos operativos fijos y las actualizaciones tarifarias, generó una severa compresión en los márgenes de rentabilidad. Frente a un escenario de nula disposición a la inversión, las expectativas del sector proyectaron una estabilización operativa condicionada a la liquidación de inventarios y factores estacionales.