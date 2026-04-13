Las ventas minoristas pyme siguen en baja

Según la CAME, en marzo volvieron a caer las ventas de las pymes minoristas. En el sector reina el pesimismo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó el informe sobre las ventas minoristas de las pymes correspondiente a marzo. Según el relevamiento, el mes pasado volvió a caer la actividad 0,6% con respecto al año pasado y 0,4% con respecto a febrero.

En el acumulado anual, la caída de las ventas minoristas de las pymes es del 3,6%. Según la CAME, “la pérdida del poder adquisitivo y el alza de los costos operativos” perjudicaron la actividad económica de marzo que tuvo un empujón gracias al inicio del ciclo lectivo . A pesar de eso, el 59,1% de los empresarios dijo que no es un momento propicio para invertir y solo un 39,7% espera que mejore la actividad en los próximos meses.

Esto se debe a que la caída es general. Efectivamente, solo los rubros Ferretería y Farmacia cerraron marzo en alza, con un 2% y 1,1% de aumento interanual, respectivamente. El resto de los rubros se contrajo y Perfumería con una caída del 9,8% se llevó la peor parte.

Las ventas de las pymes, rubro por rubro