Las Instituciones locales son parte de la Cooperativa

El lunes interantes de la Cooperativa Eléctrica, compartieron una reunión informativa junto a representantes de clubes, iglesias, sindicatos y entidades intermedias solidarias de nuestra ciudad, con el objetivo de presentar los alcances de la nueva conformación de la Asamblea de Delegados. Por primera vez en la historia local se invitó a que cada una de dichas entidades de bien público elija un delegado que participe como tal en la Asamblea de Delegados.

Este hecho sse realizó a partir de una decisión del actual Consejo de Administración de arbir las puertas de la Coooperativa a la pluralidad y a la transparencia de una organización que es de todos los asociados.

El encuentro permitió explicar el rol que tendrán los delegados, la Reforma del Estatuto y responder las consultas de los presentes, promoviendo un espacio de diálogo e intercambio.

La incorporación de las instituciones a este ámbito de participación representa un paso importante para fortalecer la vida democrática de la Cooperativa y ampliar la representación de los distintos sectores de la comunidad.

Se agradece a cada institución por su participación y por acompañar este paso hacia una Cooperativa cada vez más abierta, participativa y representativa de toda la comunidad.

Tu Cooperativa, Nuestro Compromiso.