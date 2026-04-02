«LAS GUITARRAS SENSIBLES DE FLORES» EN EL TEATRO ESPAÑOL: «SOMOS UN GRUPO DE AMIGOS QUE HACEMOS LA MÚSICA DE NUESTRA VIDA»

Este viernes 3 de abril, desde las 21Hs, el Teatro Español invita a la presentación del grupo “Las guitarras sensibles de Flores”.

Bajo la dirección del guitarrista y compositor Guillermo Martel, la sala Ricardo “Gato” Peters, de la avenida Carmen 614, tendrá el privilegio de presentar “un grupo de amigos, gente que se divierte tocando la guitarra y que la pasamos bien tocando”, como expresó su director hoy en Play Radios.

El repertorio recorrerá música de la nuestra, argentina, tango criollo en guitarras, barrio y poesía. “Esta música es la banda de sonido de nuestra vida. Es lo que tenemos, y hacemos desde chicos”, completó Martel. Además, como adelantó, acompañará la parte musical, Esteban Zarlenga, “un cantor maravilloso”.

Las entradas están a la venta en la boletería del teatro en el horario de 8,30 a 12,30 Hs. “Es lo simple, lo profundo, con arreglos de guitarra hechos con mucho amor, mucho cuidado, y donde la protagonista es la música”, manifestó su director en la invitación.

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