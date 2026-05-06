Las Flores tiene su primera pre-candidata a Intendente 2027 según lo confirmado a nuestro medio por la misma nueva «protagonista política» de la ciudad. Se trata de «KARINA LA REINA» así conocida en el ambiente musical donde se desempeña como cantante tropical desde hace muchos años.

Sus primeras apreciaciones a Play Radios fueron «no vengo de la política, pero vengo de la gente» y agregó que la acompaña un grupo de personas que saben que «siempre me gustó hacer cosas y veo mucho por hacer».

A nivel nacional acompaña la pre-candidatura de TITO ARIENZO presidente del Sindicato Argentino de Reciclado SAREC.