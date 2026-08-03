LAS FLORES FORTALECE SU VINCULACIÓN INTERNACIONAL Y EXPLORA NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES CON PARAGUAY

El Municipio de Las Flores estuvo presente en el lanzamiento oficial en Argentina del “Paraguay Business Week 2026: Hagamos negocios juntos”, una iniciativa orientada a promover inversiones, intercambios comerciales y vínculos entre ambos países y la apertura de posibilidades para los distritos.

La actividad se enmarca en una agenda de trabajo impulsada junto con la Cámara de Comercio Argentino Paraguaya (CCARPA), orientada a promover el intercambio de información y acercar nuevas oportunidades de vinculación a las empresas y sectores productivos de Las Flores.

Asimismo, se difundieron las condiciones y capacidades que ofrece el distrito para la radicación de proyectos productivos, su ubicación estratégica, el Sector Industrial Planificado y las distintas políticas municipales destinadas a acompañar la inversión, la generación de empleo y la incorporación de valor agregado local.

“Para Las Flores es importante estar presentes en éstos ámbitos, establecer relaciones institucionales y conocer de primera mano las oportunidades existentes. Nuestro objetivo es que estos vínculos puedan transformarse en herramientas concretas favoreciendo la apertura de mercados, la generación de inversiones y el desarrollo económico local”, expresó el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini, en el marco de la jornada.