LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN 2026 DEL CONCURSO “HUGO MARIO IANIVELLI”

La sala de lectura de la Biblioteca Pùblica Municipal Dr. Pablo Minellono fue sede del acto de lanzamiento del Concurso Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli».

Se contó con la presencia de autoridades, jurados, familiares de Ianivelli y público en general.

En el marco de lanzamiento, hicieron uso de la palabra la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y Axel Díaz Maimone, quienes se refirieron tanto a la trayectoria del certamen como a la obra del poeta florense y al vínculo de la localidad con la literatura.

Después fue el turno de los jurados Pilar Corvalán, Cintia Caviglia y Facundo Sondón, quienes expresaron su mirada del concurso y la importancia de revalorizar a los escritores locales.

Finalmente, el intendente Fabián Blanstein se dirigió a los presentes, reconociendo el trabajo de la Secretaría de Educación y Cultura para que se continúe con este prestigioso espacio para las letras florenses.

El acto terminó con un intercambio de anécdotas y recuerdos sobre la figura de Hugo Mario Ianivelli.

Cabe destacar que, paralelamente, desde la Biblioteca se organizó una exposición homenaje a Alejandra Pizarnik; de manera que los asistentes pudieron ver fotografías, manuscritos y ediciones especiales de la escritora que, a fin de mes, hubiera cumplido 90 años.