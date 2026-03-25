LALCEC LAS FLORES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

La Asociación civil de lucha contra el cancer de Las Flores comunica a traves de su presidente, Susana Cumba, y secretaria, Marìa Beatriz Candina, la convocatoria a asamblea general:

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 29 de nuestro Estatuto Social vigente , la COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CIVIL DE LUCHA CONTRA EL CÀNCER DE LA CIUDAD DEL CARMEN DE LAS FLORES, CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , a realizarse el día 22 de Abril a las 18 hs, en la sede de Casa de la Salud, sita en calle Rivadavia 535, debiendo considerarse de manera válida con la asistencia señalada en el artículo 32º del Estatuto.

En primera convocatoria la Asamblea se celebrará con el 51º de los socios con derecho a voto. UNA HORA después sino hubiese conseguido ese número, se declarará legamente constituida cuando se encuentren presentes, asociados en número igual a la suma de los Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas más uno, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.

2) Consideración de la MEMORIA Y BALANCE correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31/12/2025.