LALCEC informa sobre trabajo en el Hospital

LALCEC informa:

Se informa a Uds. y a la comunidad en general que esta institución está colaborando con recursos propios, desde Marzo 2026, con el Hospital Las Flores, en la “instalación de un nuevo Sistema Operativo, en el sector Patología”. Así lo hará todos los meses. Esto permitirá al Hospital agilizar datos de informes y resultados de las biopsias, en forma online entre profesionales y con otros centros de Salud.

“Cooperar y ser solidarios, es una forma de devolver a la Comunidad, lo que nos ayudan a ayudar”

RECORDAMOS que la toma de conciencia sobre la PREVENCION y el Diagnostico precoz permite salvar Vidas.