Close Menu
    ULTIMAS NOTICIAS:
    Salud

    LALCEC informa sobre trabajo en el Hospital

    LALCEC informa:

    Se informa a Uds. y a la comunidad en general que esta institución está colaborando con recursos propios, desde Marzo 2026, con el Hospital Las Flores, en la “instalación  de un nuevo Sistema Operativo, en el sector Patología”. Así lo hará todos los meses. Esto permitirá al Hospital  agilizar datos de informes y resultados de las biopsias, en  forma online entre profesionales y con otros centros de Salud.  

    “Cooperar y ser solidarios, es una forma de devolver a la Comunidad, lo que nos ayudan a ayudar” 

    RECORDAMOS  que la toma de conciencia  sobre la PREVENCION y el Diagnostico precoz  permite salvar Vidas.  

    Share.

    Noticias Relacionadas