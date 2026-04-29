LA VIOLINISTA FLORENSE LUCRECIA HERRERO PRESENTARÁ “TANGUEANDO MAGIAS” JUNTO A OTROS ARTISTAS

El próximo domingo 10 de mayo, arribará al Salón Rojo Municipal de nuestra ciudad, la destacada violinista florense Lucrecia Herrero, actual integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.

En duo junto al pianista de alto nivel, Oscar De Elía, y acompañada además por la cantante invitada Silvia Sab, brindará un concierto denominado “Tangueando Magias”.

El show, que contendrá en su programación temas instrumentales y cantados, nos hará escuchar a Uno, Adios Nonino de Astor Piazzola, Malena, Poema en si mayor, Tú, Decarisimo, La cumparsita, entre otros, y está enmarcado dentro de la conmemoración de la fecha del nacimiento del eximio musico florense Roberto Firpo, un hombre inolvidable del tango argentino.

Es importante también destacar la impecable trayectoria de Lucrecia Herrero que fue integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, agrupación con la que realizó giras por Europa, Japón, México, Omán y demás países sudamericanos.

Con la Orquesta Estable del Teatro Colón ha acompañado a los tenores Placido Domingo, José Carreras y a la pianista Marta Argerich, entre otros famosos de la música internacional.

Un espectáculo imperdible con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.