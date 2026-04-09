La Tacuara organiza Gran Fiesta Criolla

El Centro Tradicionalista La Tacuara invita el próximo feriado viernes 1 de mayo a ser parte de espectáculos criollos en el campo de doma y por la noche al baile campero para cerrar la jornada.

Pruebas de riendas, pialadas por la costa (terneros por equipo), rueda grupa a sorteo. Todas clasificatorias a fiestas Patrias de Saladillo. Monta especial a clina limpia con Uriel Vivardo vs la viuda Negra de Lula Silva. Animación a cargo de Gerardo Suárez.

Para el cierre, en el salón de Av. Rivadavia, gran baile con Grupo Latido de Las Flores y La vuelta de Dolores. Una noche para disfrutar, bailar sin parar y vivir lo mejor de nuestras cumbias.

Las entradas tienen un valor de $20.000 (general baile incluido), socios $15.000, solo baile $10.000. Por consultas o compra de entradas comunicarse al 2244-420563/468180.