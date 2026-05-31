La selección partió a EEUU

La selección argentina está en viaje rumbo a los Estados Unidos de cara a la preparación final para jugar el Mundial. Ya entrada la madrugada, el grueso de la delegación se subió al avión para llevar a los campeones del mundo a la ciudad de Kansas, sede del estreno ante Argelia el próximo 16 de junio, y el lugar de concentración elegido por la AFA para lo que dure la estadía del combinado nacional en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Además del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el staff administrativo, médico y la utilería, los jugadores que salieron desde el predio Lionel Messi en Ezeiza fueron 18: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el último partido de Boca por la Copa Libertadores y tendrá un par de semanas de recuperación.

A los futbolistas de la lista de 26 que entregó el entrenador oriundo de Pujato también se sumaron aquellos que fueron citados para entrenarse y estar en los dos amistosos que la Albiceleste jugará antes del debut mundialista: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y otros dos jugadores que viajarán con la lupa puesta en seguir de cerca la evolución de la lesión de Montiel. Ellos son Nicolás Capaldo, hoy en el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana, y Agustín Giay, el ex San Lorenzo que hoy milita en Palmeiras.

De esta manera, Messi será uno de los que se incorporará directo en Estados Unidos. Junto a él también lo harán su compañero del Inter Miami Rodrigo De Paul junto con Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, y Lautaro Martínez.