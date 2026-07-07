LA MUNICIPALIDAD MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR EL ARROJO DE RESIDUOS EN ESPACIOS LIMPIADOS RECIENTEMENTE

Desde la Municipalidad de Las Flores se informa que, tras los trabajos de limpieza realizados durante los últimos días en distintos sectores de la ciudad, se volvió a constatar que se arrojaron residuos en lugares incorrectos.

Esta situación genera un importante perjuicio ambiental y obliga a destinar nuevamente recursos humanos y maquinaria para retirar residuos arrojados de manera indebida, afectando la planificación de tareas que estaban previstas en otros sectores de la ciudad.

Por este motivo, se solicita a toda la comunidad colaborar con el cuidado de los espacios comunes y hacer un uso responsable de los servicios de recolección y de los puntos dispuestos para cada tipo de residuo.

Mantener una ciudad limpia es una tarea compartida. El compromiso de cada vecino es fundamental para cuidar el ambiente y construir entre todos un ambiente más saludable.