La limpieza entre todos: punto limpio móvil itinerante y el viernes no habrá recolección

El proyecto de Punto Limpio Móvil Itinerante tiene como objetivo acercar el servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables a distintos barrios, facilitando la disposición adecuada de este tipo de materiales.

Estos residuos comprenden aquellos materiales que pueden tener una segunda vida útil antes de ser descartados.

Este Punto Móvil recorrerá distintos sectores durante la semana; permanecerá en el lugar indicado desde las 8 horas hasta las 6 horas del día siguiente, según corresponda.

El cronograma es el siguiente:

– Lunes: Barrio 25 de Mayo. Ubicación: Plaza de la Provincias.

* Martes: Barrio Traut. Ubicación: plazoleta Av. 17 de Octubre y Av. Avellaneda.

* Miercoles: Barrio Solidaridad. Ubicación: plazoleta Av. Cruz Marqués y Las Rosas.

* Jueves: Plaza Marte. Ubicación: Av. Perón y Av. Alvear.

* Viernes: Barrio Independencia. Ubicación: intersección de Av. Cruz Marqués y calle Almirante Brown

El programa prevé la recepción de los siguientes materiales:

* Papel y cartón

* Metales ferrosos y no ferrosos

* Vidrio

* Plásticos

El Partido de Las Flores cuenta actualmente con distintos Puntos Limpios:

* Punto limpio ubicado en Plaza Sol.

* Punto limpio en la intersección de las avenidas Sarmiento y Pte. Perón.

* Punto limpio en el Centro Manzanares.

Si bien estos espacios permiten avanzar en la gestión de residuos, su alcance resulta acotado para aquellos sectores donde no existe un centro de acopio cercano, por eso es que se implementa esta nueva posibilidad.

NO HABRÁ RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS ESTE 1° DE MAYO

Debido al feriado de este 1° de mayo correspondiente al Día Internacional de los Trabajadores, se informa que ese día no se realizará la recolección nocturna de residuos sólidos urbanos.