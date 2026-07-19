La Justicia ordenó al gobierno de Milei reparar un tramo de la Ruta 3 por su deterioro

La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la Ruta Nacional N° 3, luego de hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el Municipio de Azul ante el grave estado de la calzada.

La resolución alcanza al sector comprendido entre las localidades de Azul y Cacharí y obliga tanto a la Dirección Nacional de Vialidad como a Corredores Viales S.A. a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan quienes transitan por esa vía.

Además, los jueces establecieron que los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedar sujetos al control judicial, con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.

Mientras se ejecutan las reparaciones definitivas, el fallo también ordena la adopción de medidas preventivas para disminuir el peligro en la circulación. Entre ellas, la colocación de carteles de advertencia y señalización preventiva, la implementación de reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reparaciones provisorias en los sectores considerados más críticos.