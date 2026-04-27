La industria textil registra la mayor pérdida de fuentes laborales en los últimos 2 años

FUENTE INFOBAE…

La industria textil enfrenta un escenario cada vez más crítico: siete de cada diez máquinas permanecen detenidas en los últimos meses, revelando la magnitud de la crisis que atraviesa el sector. La actividad lleva dos años consecutivos a la baja, lo que se refleja tanto en la caída de la producción como en la caída del empleo y la estructura empresarial.

Según un informe de Fundación Pro Tejer, la producción industrial textil cayó un 33% interanual en febrero y un 36% respecto al mismo mes de 2023. El impacto alcanza también a la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, que descendió 18% frente a 2025 y 20% frente a 2023.

Afirman que el sector acumula niveles históricamente altos de capacidad ociosa, a pesar de que el ciclo 2021-2023 fue récord en inversiones y modernización tecnológica. “En promedio, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas durante 2024/2025, alcanzando incluso 7 de cada 10 máquinas detenidas en los últimos meses”, detallaron.

Pro Tejer atribuyó la dinámica negativa a varias causas, entre ellas la debilidad del consumo interno, vinculada directamente con la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del mercado laboral.

La entidad remarcó que la presión del costo de servicios básicos —agua, electricidad, gas, alquileres, educación y salud— reduce el ingreso disponible para bienes no esenciales, como la indumentaria y los textiles para el hogar.

A este cuadro se suma un cambio profundo en el escenario comercial argentino, motivado por la apertura y desregulación de las importaciones. Durante 2025, las importaciones de ropa y confecciones de hogar crecieron un 185% en cantidades.

En 2026, la tendencia se mantiene al alza, con ingresos a valores históricamente bajos, en muchos casos por debajo de los precios de referencia.

El informe advierte que esto “sugiere la existencia de condiciones de competencia desleal, asociadas al debilitamiento de instrumentos de regulación comercial y control aduanero”.

Advierten que la reducción o eliminación de estos instrumentos también genera problemas de trazabilidad, transparencia y seguridad para los consumidores.