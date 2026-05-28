LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO Y EL CEF N° 6 SE PRESENTARON EN LOBOS

Alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo y del Centro de Educación Física N° 6 participaron en el Torneo Infanto Juvenil de Atletismo, que se llevó a cabo en la pista de la Asociación de Atletismo Lobense (ADAL).

Los florenses a cargo de las profesoras Fernanda Negrete y Marina Juárez, con el acompañamiento de Florencia Carballo, lograron los siguientes resultados: Benjamín Scarpitti (1º en salto en largo, 2º en lanzamientos de pelota de softbol y 3º en 60 m.), Segundo Cabral (2º en 60 m., 3º en salto en largo y 10º en lanzamientos de pelota de softbol), Lucas Lerra (6º en 60 m., 8º en lanzamiento de pelota softbol y 6º en salto en largo), Adriel Petreigne (6º en lanzamiento de pelota de softbol, 5º en salto en largo y 4º en su serie de 60 m.), Juan Perez Balerdi (2º en 80 m. y 2º en 800 m.), Gina Caputo (3ª en lanzamiento de bala y 3ª en su serie de 80 m.), Ambar Carballo (3ª en su serie de 80 m. y 10ª en lanzamiento de bala), Morena Depetrini (5º en 100 m. y 4ª en lanzamiento de bala), Nehuén Santillán (2º en lanzamiento de jabalina y 5º en lanzamiento de bala), Alan Crego (3º en 100 m. y 6º en 3.000 m. en la categoría libre) y Blas Flores (3º en 100 m. y 3º en lanzamiento de bala).

Debemos consignar que este evento marcó el regreso de las competencias a la ciudad de Lobos, reuniendo a jóvenes de distintos puntos de la provincia: Navarro, Cañuelas, Las Flores, Temperley, Ezeiza, Saladillo, Merlo, Laprida, Gral. Rodríguez y los dueños de casa.