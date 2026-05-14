LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ ORGANIZA LA TERCERA ETAPA DEL GRAN PRIX EN JUVENTUD DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes informa que el domingo 17 de mayo, a partir de las 10 horas en la sede del Club Juventud Deportiva, se llevará a cabo la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando.

Intervendrá un número interesante de ajedrecistas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libres; representando a Pehuajó, Bolívar, Olavarría, La Madrid, Azul, Tandil, Rauch, Ranchos, General Belgrano, Monte, Saladillo, 25 de Mayo, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln y Las Flores, entre otras localidades.

Se empleará el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por jugada, debiendo consignarse que los cinco primeros de sus respectivas divisiones recibirán trofeos, como así también el mejor local y la mejor dama.