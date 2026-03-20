LA DIRECCIÓN DE LEGALES PARTICIPÓ DE UNA JORNADA CLAVE SOBRE DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO

En el marco del fortalecimiento institucional y la actualización normativa que lleva adelante la gestión, representantes de la Dirección de Legales de la Municipalidad de Las Flores, a cargo de la Dra. Mariana Risso, participaron de la antesala del II Congreso Nacional e Iberoamericano de Derecho Registral Inmobiliario, desarrollada en La Plata.

El evento, que reunió a especialistas de diversas provincias y delegaciones extranjeras, fue organizado por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (RPBA) y convocado por el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.

Durante las jornadas, se abordaron temáticas de alto impacto jurídico y social que resultan fundamentales para la gestión local.

Ejes centrales para el municipio

El encuentro permitió tomar contacto con los nuevos desafíos en materia de función social y ambiental de los registros de propiedad.

Entre los puntos de mayor relevancia para nuestra comunidad se destacaron:

– Protección de la Vivienda, Regularización Dominial, Desafíos Tecnológicos, Protección Ambiental.

Compromiso con la seguridad jurídica

La participación en estos espacios de debate e intercambio, promovidos también por la Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), posiciona a la Municipalidad de Las Flores a la vanguardia de la armonización de normas y procedimientos.

Desde la Dirección de Legales se destaca la importancia de estas actividades académicas —que incluirán una edición especial de la Revista Registral para compilar los trabajos seleccionados—, ya que permiten aplicar criterios modernos en la administración local, garantizando mayor transparencia, eficiencia y protección de los derechos de propiedad de todos los vecinos.

OTRAS INFORMACIONES MUNICIPALES:

PRESENCIA EN EL ACTO POR EL 110° ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL

En el marco de los vínculos institucionales que mantiene la Municipalidad de Las Flores con los organismos de justicia, integrantes de la Dirección de Legales participaron del acto central por el 110° aniversario de la creación del Departamento Judicial de Azul.

La jornada fue organizada por el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados y funcionarios.

El evento contó con una serie de exposiciones académicas e históricas que recorrieron la trayectoria de la institución desde sus inicios hasta la actualidad.

Durante el encuentro, los representantes de nuestro municipio asistieron a disertaciones sobre la configuración institucional y territorial de la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, así como a paneles dedicados al análisis de la justicia, la información y la opinión pública en el contexto actual.

La asistencia a este aniversario no solo representa un reconocimiento a la historia judicial de la región, sino que también permite a la Dirección de Legales estrechar lazos con magistrados y profesionales del derecho del Departamento al que pertenece nuestra ciudad, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto entre el municipio y el poder judicial.