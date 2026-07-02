La Diócesis de Azul informa sobre el fallecimiento de Monseñor Joaquín Gimeno Lahoz

El Pbro. Joaquín Gimeno Lahoz nació en nació en La Mata de los Olmos, España, el 6 de octubre de 1948. Fue ordenado sacerdote en su país el 29 de junio de 1973 y llegó a la Argentina en 1975 junto a otros sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).

Desarrolló su misión en la Diócesis de Azul en las Parroquias Ntra. Sra. del Carmen de Las Flores, Santa Ana de Tandil, Ntra Sra. de Lourdes en Azul y la Iglesia Catedral de Azul. Esta presente en la memoria de sus fieles como un hombre alegre, con fuertes lazos de amistad, muy humilde, servicial, apostólico, capaz de hacer cosas nuevas y grandes en medio de la nada.

El Padre Mauricio Scoltore destaca especialmente su paso por la Catedral en tiempos de su ordenación diaconal y nos cuenta sobre una visita posterior durante su tiempo en el sur. ‘Él hablaba de una zona de pastoral que le tocaba, la zona de Cushamen, que era de familias mapuches y hablaba con emoción, se iluminan los ojos cuando cuando hablaba de eso.’.

Sobre su trabajo destaca: ‘Ahora que con la parroquia San Juan Bautista de Roque Pérez vamos a misionar a ese lugar, realmente la obra que hizo, fue extraordinaria. Construyó en medio de la nada cuatro o cinco capillas que eran una combinación de capilla y centro de salud. Trabajó con mucho amor en la Patagonia.’

Damos gracias por su paso por nuestra Diócesis y por los frutos que dejó su misión en nuestra comunidad y encomendamos su alma a nuestra madre del cielo.