La crisis económica bajó los niveles turísticos del finde largo

El fin de semana largo por el Día de Martín Miguel de Güemes dejó un balance discreto para el turismo bonaerense. Aunque hubo movimiento en distintos puntos de la provincia gracias a fiestas populares, eventos deportivos y propuestas gastronómicas, la actividad estuvo muy por debajo de los niveles habituales para esta época del año, en un contexto atravesado por la crisis económica, las bajas temperaturas y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el feriado movilizó a 993.683 turistas en todo el país y generó un impacto económico de $216.649 millones. Fue el fin de semana largo con menor movimiento turístico de 2026.

En la provincia de Buenos Aires, el panorama estuvo marcado por escapadas cortas, visitas de un día y un consumo muy moderado. La mayoría de los destinos registró reservas hoteleras bajas y sólo logró sostener cierto nivel de actividad gracias al turismo de cercanía y a las decisiones de viaje tomadas sobre la marcha.

Mar del Plata volvió a concentrar gran parte del flujo turístico bonaerense, aunque con niveles de ocupación muy inferiores a los habituales. Los visitantes se inclinaron por recorridos costeros, propuestas gastronómicas y circuitos tradicionales como la rambla, el puerto, Chapadmalal y Sierra de los Padres.

También hubo actividad en otros destinos de la Costa Atlántica. Villa Gesell recibió visitantes con motivo de la Maratón Cross 7K, mientras que Monte Hermoso fue sede del Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande.

Entre los destinos vinculados a la naturaleza, Chascomús sostuvo el movimiento gracias a excursionistas provenientes de ciudades cercanas. Allí, la estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario rondó los 110 mil pesos por persona. Lobos, por su parte, celebró el 224° aniversario de la ciudad con actividades culturales, espectáculos y propuestas gastronómicas.

Las fiestas populares se transformaron en uno de los principales motores de la actividad turística bonaerense. La Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Espartillar, la Fiesta del Pastelito en Brandsen, la Expo Miel en Azul, las actividades vinculadas al vino de la costa en Berisso y distintos eventos productivos y gastronómicos distribuidos en el interior provincial ayudaron a sostener el movimiento durante el fin de semana.

También hubo celebraciones patronales, festivales folklóricos, ferias de emprendedores y muestras culturales en localidades como San Antonio de Areco, Tres Arroyos, Lincoln, San Pedro y Puan.

Desde CAME señalaron que durante 2026 se viene consolidando una tendencia marcada por escapadas más breves, decisiones de último momento y un gasto cada vez más cuidadoso. Un comportamiento que refleja el impacto de la situación económica sobre el turismo interno y que volvió a quedar expuesto en este feriado, uno de los más flojos del año para el sector.