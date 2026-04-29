La Cooperativa se capacitó en FEDECOBA sobre gestión y normativa eléctrica

En el marco de las actividades de formación impulsadas por FEDECOBA, se llevó a cabo en el Centro Integral Cooperativo (CIC) de Azul una Jornada–Taller del Área de Energía Eléctrica, centrada en el análisis del Subanexo E del Contrato de Concesión, que regula el Reglamento de Suministro y Conexión, junto con los derechos y obligaciones de usuarios y distribuidoras.

Estas instancias tienen como finalidad actualizar conocimientos, fortalecer la gestión administrativa y brindar herramientas para el correcto desempeño dentro del marco regulatorio vigente.

En representación de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores, participaron Marcela Gómez, jefa de Administración, y Alejandra Di Totto, personal del área administrativa, quienes formaron parte de esta capacitación orientada a optimizar la calidad del servicio y la atención a los asociados.