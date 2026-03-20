La Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26 por los feriados

Comunicado de la Cooperativa Eléctrica sobre la atención la próxima semana por los feriados:

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, con motivo de los próximos días no laborables de marzo, se verá modificada la atención administrativa:

* Lunes 23: Feriado Puente

* Martes 24: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

* Miércoles 25: 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores

Durante estas jornadas no habrá atención al público en Administración, cajas de Cobro y Futurtel.

Se mantendrán guardias activas las 24 hs para la prestación de los servicios esenciales:

* Redes: 2244 442063

* Futurtel: 2244 483426 (Whatsapp)

* Sepelios: 2244 483416

Agradecemos la comprensión y acompañamiento de todos nuestros asociados.

Tu cooperativa, nuestro compromiso.