Close Menu
    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    La Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26 por los feriados

    Comunicado de la Cooperativa Eléctrica sobre la atención la próxima semana por los feriados:

    La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, con motivo de los próximos días no laborables de marzo, se verá modificada la atención administrativa:

    * Lunes 23: Feriado Puente
    * Martes 24: Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia
    * Miércoles 25: 170° Aniversario de la ciudad de Las Flores

    Durante estas jornadas no habrá atención al público en Administración, cajas de Cobro y Futurtel.

    Se mantendrán guardias activas las 24 hs para la prestación de los servicios esenciales:
    * Redes: 2244 442063
    * Futurtel: 2244 483426 (Whatsapp)
    * Sepelios: 2244 483416

    Agradecemos la comprensión y acompañamiento de todos nuestros asociados.

    Tu cooperativa, nuestro compromiso.

    Share.

    Noticias Relacionadas