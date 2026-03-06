La comedia municipal abre la temporada 2026 en el Teatro Español

Este sábado 7 de marzo a las 21.30hs se hace la apertura de la temporada 2026 del Teatro Español con la obra de la Comedia Municipal “Locos de Contento”.

Reflejo de nuestra sociedad, que se repite una y otra vez en la intimidad de cada hogar, el sueño de llegar alguna vez al punto más alto, aunque de vez en cuando perdamos la paciencia y nos gane la desesperanza. Jacobo Langsner (Autor de esperando la carroza) nos presenta una desopilante pareja argentina que representa lo mejor y lo peor de lo que somos, una mirada autocritica, pero con mucho humor hacia nuestras costumbres.

Con las actuaciones de Agustina Martínez Berecochea y Aldo Rizzo. Sonido a cargo de Mariana Aguirre, Iluminación: Baltazar López. Dirección y puesta en escena: Aldo Rizzo Arrúa

La entrada es libre y gratuita. Por entradas pasar a retirarlas por la Dirección de Cultura -Gral. Paz 570- o en la boletería del teatro,