La CGT confirmó un paro general sin movilización contra la Reforma Laboral

La cúpula de la CGT anunció una huelga de 24 horas para el día que Diputados trate el proyecto oficialista. Aceiteros mete presión y para este jueves.

La cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes avanzar con un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La particularidad de esta nueva protesta es que se llevará a cabo sin movilización en las calles.

Según se definió en las últimas horas, la medida consistirá en un cese de actividades de 24 horas. Si bien la fecha exacta aún no fue anunciada oficialmente, la convocatoria coincidiría con el día en que se debata el proyecto del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados.