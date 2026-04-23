La actividad económica cayó y se profundiza la recesión

La realidad económica volvió a chocar contra el relato oficial. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la actividad económica volvió a caer en febrero y dejó al descubierto que la recuperación prometida por el Gobierno nacional sigue sin aparecer.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía registró una caída interanual del 2,1% y un desplome del 2,6% respecto de enero en términos desestacionalizados, un dato que marca un fuerte freno mensual y evidencia que la recesión continúa profundizándose.

Lejos de cualquier “rebote” o “V corta” que anticipaba la Casa Rosada, el propio organismo oficial confirmó que el nivel de actividad sigue retrocediendo y que el inicio de 2026 ya muestra números negativos en el acumulado del año.

El dato más alarmante surge del interior mismo de la economía real. Los sectores que generan empleo masivo fueron los principales responsables de la caída.

La industria manufacturera se derrumbó 8,7% interanual, mientras que el comercio mayorista y minorista retrocedió 7%, dos rubros directamente vinculados al consumo, la producción y el trabajo formal. Entre ambos explicaron la mayor parte del retroceso general de la actividad.

Detrás de estos números aparecen consecuencias concretas: fábricas trabajando por debajo de su capacidad, caída del consumo interno, cierre de comercios y pérdida sostenida del poder adquisitivo.

En contraste, los pocos sectores que crecieron —como minería o pesca— no alcanzaron para compensar el deterioro general ni tienen impacto significativo en la generación de empleo urbano.

Los datos oficiales confirman lo que cámaras empresarias, sindicatos y gobernadores vienen advirtiendo desde hace meses: el programa económico basado en ajuste fiscal extremo, licuación salarial y contracción del gasto público está enfriando la economía a gran velocidad.

Mientras el Gobierno celebra indicadores financieros y equilibrio fiscal, la actividad productiva muestra el costo social del experimento libertario.

El informe del INDEC refleja además una dinámica preocupante: la caída mensual del 2,6% indica que la economía no solo está por debajo del año pasado, sino que sigue deteriorándose mes a mes, sin señales claras de recuperación inmediata.

El esquema económico actual parece sostenerse únicamente en sectores primarios exportadores, mientras el mercado interno —históricamente uno de los motores del crecimiento argentino— continúa en retroceso.

El resultado es una economía cada vez más chica, con menos consumo, menos producción y menor circulación de ingresos.

Con inflación todavía alta, salarios retrasados y consumo en mínimos, los números oficiales empiezan a poner en duda el principal argumento del Gobierno: que el sacrificio actual derivaría rápidamente en crecimiento.

Por ahora, los datos muestran exactamente lo contrario. La actividad cae, la recesión se profundiza y el impacto del ajuste empieza a sentirse con fuerza en toda la estructura económica del país.